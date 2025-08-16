कलयुगी बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, कुदाल से हमला कर पिता को दी दर्दनाक मौत की सजा

जिले के एम्स थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है।...

गोरखपुर: जिले के एम्स थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान भागवत मिश्रा (60) के रूप में हुई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि राजी रामसरिया टोला के निवासी मिश्रा के चार बेटे हैं, आरोपी राधेश्याम मिश्रा पुणे में काम करता था और करीब 10 दिन पहले घर लौटा था।



पुलिस ने कहा कि शुक्रवार शाम को राधेश्याम का पिता से झगड़ा हुआ और वह उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बाहर निकल गया। पुलिस ने कहा कि बाद में रात करीब 11 बजे जब मिश्रा बरामदे में एक चारपाई पर सो रहा था, तभी राधेश्याम कथित तौर पर एक धारदार कुदाल लेकर लौटा और उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार शोर सुनकर परिवार के सदस्य वहां पहुंचे तो आरोपी को भागते हुए देखा।



पुलिस ने कहा कि मिश्रा को एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हथियार जब्त कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (कैंट) योगेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा, "हत्या का संबंध संपत्ति विवाद से है। आरोपी हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है।" उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।