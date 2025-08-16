Main Menu

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज; जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और लड्डू गोपाल को कैसे करें प्रसन्न

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Aug, 2025 08:25 AM

shri krishna janmashtami today

Krishna Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर, मंदिरों को सजा रहे है। मंदिरों को भी सजाया गया है...

Krishna Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर, मंदिरों को सजा रहे है। मंदिरों को भी सजाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी ये त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भक्त लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई कुछ कर रहे है। आप भी जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और लड्डू गोपाल को कैसे करें प्रसन्न...

इस बार मनाया जा रहा 5252वां जन्मोत्सव 
इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा। यह पावन अवसर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। 

अलग-अलग स्वरूप में होती है पूजा 
जन्मोत्सव पर भगवान श्रीकृष्ण की अलग-अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। जैसे- लड्डू गोपाल, राधा-कृष्ण स्वरूप, शालिग्राम। 

पूजा का शुभ मुहूर्त
जन्माष्टमी पर रात्रिकाल में श्रीकृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12 बजकर 04 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। यानी श्रीकृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 45 मिनट का समय मिलेगा। 

ऐसे करें श्रृंगार और प्रसन्न
लड्डू गोपाल के श्रृंगार में फूलों का खास महत्व है। उनकी पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूलों का भरपूर प्रयोग करें। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, माथे और शरीर पर गोपी चंदन एवं चंदन लगाएं। वहीं, श्रीकृष्ण को प्रसाद अर्पित करते समय पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अवश्य चढ़ाएं। माखन-मिश्री का भोग लगाए और सच्चे मन से पूजा कर कान्हा को प्रसन्न करें। 

