  • चेहल्लुम जुलूस में सांड का आतंक, भीड़ में घुसकर कई को उठाकर पटका; मची अफरातफरी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Aug, 2025 02:01 PM

sambhal news bull terror in chehalum procession

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान एक सांड भीड़ के बीच घुस गया, जिससे अफरातफरी मच गई। यह घटना बीते शुक्रवार शाम को नखासा थाना इलाके के नखासा चौराहे के पास हुई। उस वक्त हजारों लोग चेहल्लुम का जुलूस देख रहे थे। अचानक सांड जुलूस की भीड़ में घुसा और इधर-उधर दौड़ने लगा।

सांड के हमले से मची भगदड़, कई लोग घायल
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सांड ने कई लोगों को उठा कर पटक दिया, जिससे लोग डरकर भागने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी खुद को बचाते हुए भागे। भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटना का वीडियो वायरल, प्रशासन ने लिया संज्ञान
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सांड भीड़ के बीच घुसा हुआ है और लोग डर के मारे भाग रहे हैं। सूचना मिलते ही संभल के सीओ आलोक भाटी घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। यह घटना सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो के रूप में वायरल हो रही है। अभी भी लोग इस सांड के अचानक हमले को लेकर दहशत में हैं। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

