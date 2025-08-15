Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'गर्मी लग रही है' कहकर की शिकायत, ट्रेन में AC डक्ट खुला तो ठंडी हवा की जगह निकली शराब, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!

'गर्मी लग रही है' कहकर की शिकायत, ट्रेन में AC डक्ट खुला तो ठंडी हवा की जगह निकली शराब, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Aug, 2025 08:01 AM

passengers troubled by heat in ac coach duct opened and illegal liquor came out

Lucknow News: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों को जब ठंडक की जगह गर्मी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे से की। जब रेलवे की ओर से एक टेक्नीशियन को जांच के लिए भेजा गया, तो मामला कुछ और ही निकला। जैसे ही...

Lucknow News: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों को जब ठंडक की जगह गर्मी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे से की। जब रेलवे की ओर से एक टेक्नीशियन को जांच के लिए भेजा गया, तो मामला कुछ और ही निकला। जैसे ही टेक्नीशियन ने एसी के डक्ट को खोला, तो वह दंग रह गया। एसी डक्ट के अंदर से अवैध शराब के पैकेट निकले। डक्ट में बड़ी मात्रा में शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसके चलते एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था और ठंडी हवा बाहर नहीं आ रही थी।

PunjabKesari

यात्री ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल
मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि टेक्नीशियन एसी डक्ट खोलते हुए शराब के पैकेज बाहर निकाल रहा है। यात्रियों की शिकायत के बाद ही यह सच सामने आया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

रेलवे की प्रतिक्रिया: जांच और कार्रवाई शुरू
रेलवे ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डीआरएम सोनपुर को जानकारी दी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई है।अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब जब्त कर ली गई है  और एसी की कूलिंग की समस्या भी ठीक कर दी गई है। वहीं डीआरएम ने यात्रियों को हुई असुविधा पर माफी मांगी और खेद जताया। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की पुष्टि की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!