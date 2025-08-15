'गर्मी लग रही है' कहकर की शिकायत, ट्रेन में AC डक्ट खुला तो ठंडी हवा की जगह निकली शराब, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!

Lucknow News: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों को जब ठंडक की जगह गर्मी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे से की। जब रेलवे की ओर से एक टेक्नीशियन को जांच के लिए भेजा गया, तो मामला कुछ और ही निकला। जैसे ही...

Lucknow News: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों को जब ठंडक की जगह गर्मी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे से की। जब रेलवे की ओर से एक टेक्नीशियन को जांच के लिए भेजा गया, तो मामला कुछ और ही निकला। जैसे ही टेक्नीशियन ने एसी के डक्ट को खोला, तो वह दंग रह गया। एसी डक्ट के अंदर से अवैध शराब के पैकेट निकले। डक्ट में बड़ी मात्रा में शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसके चलते एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था और ठंडी हवा बाहर नहीं आ रही थी।

यात्री ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल

मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि टेक्नीशियन एसी डक्ट खोलते हुए शराब के पैकेज बाहर निकाल रहा है। यात्रियों की शिकायत के बाद ही यह सच सामने आया।

रेलवे की प्रतिक्रिया: जांच और कार्रवाई शुरू

रेलवे ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डीआरएम सोनपुर को जानकारी दी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई है।अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब जब्त कर ली गई है और एसी की कूलिंग की समस्या भी ठीक कर दी गई है। वहीं डीआरएम ने यात्रियों को हुई असुविधा पर माफी मांगी और खेद जताया। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की पुष्टि की है।