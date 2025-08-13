Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • खाटू श्याम के दर्शन करके वापस लौट रहे यूपी के 11 श्रद्धालुओं की मौत, राजस्थान में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा

खाटू श्याम के दर्शन करके वापस लौट रहे यूपी के 11 श्रद्धालुओं की मौत, राजस्थान में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Aug, 2025 02:17 PM

11 devotees from up died while returning after visiting khatu shyam

राजस्थान के दौसा में बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में सात बच्चों समेत 11 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के एटा जिले के असरौली गांव में मातम छा गया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोग असरौली गांव के निवासी थे और दौसा में स्थित खाटू श्माम मंदिर के...

एटा: राजस्थान के दौसा में बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में सात बच्चों समेत 11 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के एटा जिले के असरौली गांव में मातम छा गया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोग असरौली गांव के निवासी थे और दौसा में स्थित खाटू श्माम मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने अधिकारियों के साथ शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

पीड़ितों के परिजनों की सहायता के जिला अधिकारी ने राजस्थान भेजी टीम
सिंह ने कहा, "हमने पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए एटा से एक टीम दौसा भेजी है। शवों को एटा वापस लाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों की पहचान प्रियंका (25), शीला (28), सोनम (27), पूर्वी (3), लक्ष्य उर्फ निर्मल (6), वैष्णवी (7), महक (7), सलोनी (9), मिष्टी (1), बशु (3) और सीमा (25) के रूप में हुई है। इस बीच, लोधी महासभा ने इस त्रासदी के मद्देनजर 16 अगस्त को एटा में होने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी शोभा यात्रा स्थगित कर दी है। मेला समिति के महासचिव प्रमोद लोधी ने कहा, "नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा 
शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने के लिए असरौली में नेताओं और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हुई। पुलिस ने बताया कि बुधवार तड़के राजस्थान के दौसा जिले में एक पिकअप वैन खड़े हुए ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से सात बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

खाटू श्याम का दर्शन करके वापस आ रहे थे श्रद्धालु
दौसा के पुलिस अधीक्षक सागर ने बताया कि पिकअप वैन में सवार लोग खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करके एटा स्थित अपने गांव लौट रहे थे, तभी मनोहरपुर राजमार्ग पर सुबह करीब चार-पांच बजे यह दुर्घटना हुई। फिलहाल सभी के शवों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!