  • 'CM ने दिलाया न्याय…', सपा MLA पूजा पाल को योगी सरकार की सराहना पड़ गई भारी, अखिलेश ने पार्टी से निकाला

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Aug, 2025 03:19 PM

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक पूजा पाल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करना उन्हें महंगा पड़ गया है। उनके इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से...

बता दें कि उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य 2047 की दिशा पर मंथन के लिए आयोजित 24 घंटे के विशेष सत्र में पूजा पाल ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम योगी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था मेरे पति राजू पाल के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री योगी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस नीति' के चलते अतीक अहमद जैसे माफिया खत्म हुए, और उन्हें व कई अन्य महिलाओं को न्याय मिला।

 क्या कहा था पूजा पाल ने?
पूजा पाल ने सदन में कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। योगी सरकार की नीति से मुझे और मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय मिला। जब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था, तब योगी जी ने सुनी। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री पर भरोसा करता है।"

बागी तेवर पहले से दिखा रही थीं पूजा पाल
पूजा पाल का यह बयान पार्टी लाइन से हटकर माना गया। वह राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर चुकी हैं। सात ही वह पहले भी गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर चुकी थीं। हालांकि तब पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन सार्वजनिक मंच पर की गई तारीफ सपा को रास नहीं आई और अखिलेश यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।

