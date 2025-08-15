Hardoi News: कोर्ट परिसर से बदमाश फरार, सुरक्षा में चूक पर तीन पुलिस अधिकारी सस्पेंड

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी कोर्ट परिसर से भाग गया। यह मामला अदालत जैसी सुरक्षित जगह पर हुआ, जिससे पुलिस...

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी कोर्ट परिसर से भाग गया। यह मामला अदालत जैसी सुरक्षित जगह पर हुआ, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी की तलाश के लिए बड़ी ताकत के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वह अभी तक पकड़ में नहीं आया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

आरोपी की गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी

हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र की पुलिस ने 12 अगस्त 2025 को ढिकुन्नी गांव निवासी आरिफ पुत्र रईस को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और 13 अगस्त को आरोपी को अदालत में पेश किया गया।

कोर्ट से फरार कैसे हुआ आरोपी?

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान आरिफ ने मौका पाकर पुलिसकर्मियों को चकमा दे दिया और भाग निकला। यह घटना इतनी जल्दी हुई कि पुलिसकर्मी संभल नहीं पाए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि आरोपी अदालत भवन के किनारे से निकलकर भीड़ में मिल गया और गायब हो गया।

पुलिस महकमे में हड़कंप, सर्च ऑपरेशन तेज

घटना की खबर मिलते ही सिटी अधिकारी अंकित मिश्रा, थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सभी आस-पास के थानों को अलर्ट कर दिया गया और चारों तरफ नाकाबंदी की गई। कई टीमों को आरोपी की तलाश के लिए लगाया गया, लेकिन वह देर रात तक फरार रहा।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीर मानते हुए तुरंत जांच कराई। जांच में सामने आया कि आरोपी को लेकर आए पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में चूक हुई है। इसी कारण उपनिरीक्षक मोहित कुमार, हेड कांस्टेबल सुबोध कुमार और कांस्टेबल सौरभ शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में शामिल सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता

स्थानीय अधिवक्ता संघ ने कहा है कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और पर्याप्त पुलिस बल जरूरी है। अगर सुरक्षा में लापरवाही होती रही तो बड़े अपराधी भी आसानी से फरार हो सकते हैं।

आरोपी के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार आरिफ के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि वह अपने परिचितों या रिश्तेदारों के घर छिपा हुआ हो सकता है। पुलिस उसकी तलाश ग्रामीण इलाकों और आसपास के जिलों में भी कर रही है। आरोपी के पास अवैध हथियार होने के अलावा और भी अपराधों में संलिप्तता की जांच चल रही है।

स्थानीय लोगों में बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोर्ट जैसी सुरक्षित जगह से आरोपी फरार हो सकता है, तो आम जगहों की सुरक्षा कैसी होगी? पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है।

पुलिस की कार्रवाई जारी

पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा आरोपी के भागने की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। पुलिस जिले भर में उसकी तलाश कर रही है और संदिग्ध जगहों पर लगातार दबिश दे रही है।