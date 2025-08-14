मथुरा में JCB चालक पर ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग, 2 गोलियां पीठ में लगीं- इलाके में दहशत का माहौल

Mathura News: उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के जैंत थाना क्षेत्र में भरेरा गांव के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में युवक को 2 गोलियां लगी हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में...

Mathura News: उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के जैंत थाना क्षेत्र में भरेरा गांव के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग कर दी। इस हमले में युवक को 2 गोलियां लगी हैं, जिससे उसकी हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की खोज शुरू कर दी है।

हमले के पीछे रंजिश

घायल युवक नकुल (निवासी सेही, शेरगढ़) है। नकुल अपने चचेरे भाई तेजवीर के साथ गांव नगला बिहारी में JCB चलाने गया था। काम खत्म करके लौटते समय भरेरा गांव के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने नकुल पर गोली चला दी। नकुल ने पुलिस को बताया कि हमलावर महावीर, विपिन और विक्रम हैं, जिनसे उसकी पहले कहासुनी हो चुकी है और वे उससे दुश्मनी रखते हैं।

विवाद की वजह

सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि यह हमला JCB चलाने को लेकर हुए विवाद का नतीजा है। आरोपियों ने नकुल पर पीछे से 15 राउंड फायर किए, जिनमें दो गोली उसकी पीठ में लगीं। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर नकुल को अस्पताल भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। परिजनों ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार दबंगई कर चुके हैं। थाना प्रभारी उमेश त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटा लिए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरा मामला सुलझाया जाएगा। यह घटना इलाके में खौफ का माहौल बना रही है, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई कर रही है।