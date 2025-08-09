Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा: बुजुर्ग पिता और जवान बेटे की मौत, मची चीख पुकार

कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा: बुजुर्ग पिता और जवान बेटे की मौत, मची चीख पुकार

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Aug, 2025 03:36 PM

major accident due to collapse of kutcha house elderly

जिले के एक गांव में कच्चा मकान ढहनेसे उसके मलबे में दबकर पिता-पुत्र की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार कोयह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार की रात बबुरी थाना क्षेत्र केएक गांव की है। उन्होंने बताया कि पिता-पुत्र दोनों अपने घर...

चंदौली: जिले के एक गांव में कच्चा मकान ढहनेसे उसके मलबे में दबकर पिता-पुत्र की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार कोयह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार की रात बबुरी थाना क्षेत्र केएक गांव की है। उन्होंने बताया कि पिता-पुत्र दोनों अपने घर में सो रहे थे तभीकच्चा मकान ढह गया और वे मलबे में दब गए। 

पड़ोसियों ने मलबे से निकातो तो थम चुकी थीं सांसें
उन्होंने बताया कि चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने उन्हेंनिकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) कृष्ण कुमारशर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान शिवमूरत (65) और उनके बेटेजयहिंद (35) के रूप में हुई है।

 घटना पर बोले अधिकारी
उन्होंने बताया कि मकान काफी पुराना था औरजर्जर अवस्था में था, लगातार बारिश के कारण मकान की दीवारें भी कमजोरहो गई थीं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजदिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को शासन द्धाराहर संभव मदद दिलाया जाएगा। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!