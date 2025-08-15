Crime News: मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से दरिंदगी, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को किया गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में बीते गुरुवार रात एक 16 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है। पीड़िता अपने घर लौट रही थी तभी उसके साथ यह...

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में बीते गुरुवार रात एक 16 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है। पीड़िता अपने घर लौट रही थी तभी उसके साथ यह घटना घट गई।

परिजनों की शिकायत और पुलिस कार्रवाई

घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस ने मामले में IPC की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

मुठभेड़ में गिरफ्तारी और अस्पताल भर्ती

पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में थी। बीते गुरुवार देर रात एक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अहसान घायल हो गया, उसे तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कानूनी प्रक्रिया और क्षेत्रीय असर

पुलिस ने कहा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपी के खिलाफ अदालत में जो कानूनी कदम उठाने होंगे, उठाए जाएंगे। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा। पुलिस ने जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कही है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।