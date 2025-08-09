बेडरूम में प्रेमी की बाहों में थी बीवी, नजारा देखकर पति का खौल उठा खून.. उठाया ऐसा कदम की ... टूटा गया 15 साल पुराना रिश्ता

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी कराकर उसे विदा कर दिया। यह मामला थाना निगोही क्षेत्र के गांव रामनगर का है।

समझौते के बाद अलग हुए रास्ते

जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से एक लिखित समझौता हुआ, जिस पर रिश्तेदारों के हस्ताक्षर भी किए गए। समझौते में साफ लिखा था कि पति अपनी मर्जी से पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा रहा है और अब दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। यह दस्तावेज पुलिस को भी सौंप दिया गया।

15 साल का रिश्ता टूटा

मनोज की शादी करीब 15 साल पहले पीलीभीत निवासी रूबी से हुई थी। दोनों के एक बेटा और एक बेटी भी हैं। कुछ महीने पहले रूबी का परिचय पड़ोस के गांव के रहने वाले कौशल से हुआ, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया।

आपत्तिजनक हालत में मिले, फिर हुआ फैसला

पति मनोज को जब पत्नी के अफेयर की जानकारी हुई, तो उसने रूबी को चेतावनी दी। कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन मनोज अचानक घर लौट आया और पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में उसने रूबी के मायके वालों को बुलाकर कहा कि उसकी शादी कौशल से करा दी जाए, वरना कभी भी वह किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है।

पत्नी नहीं मानी, शादी कर दी गई

परिवार ने पहले पति को समझाने की कोशिश की और फिर रूबी को भी, लेकिन वह प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी रही। अंततः पति ने उसकी शादी प्रेमी से करा दी और खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया।



