बच्चों के सिर से उठा पिता का साया: करंट लगने से दो सगे भाइयों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

हाथरस: जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ी राधे गांव में ट्यूबवेल पर नहाते समय करंट लगने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे उस समय की है जब योगेश (38) और उसका बड़ा भाई हीरेश (45) अपने खेत में ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। उसने बताया कि नहाने के बाद योगेश बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसे संकट में देखकर हीरेश मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया।



पुलिस ने बताया कि दोनों अचेत हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें सादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अमित पाठक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।



