विधानसभा में सपा MLA पूजा पाल ने CM योगी को लेकर दिया बड़ा बयान, बोलीं- 'मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाया'

Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीते बुधवार को जब 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे की मैराथन चर्चा चल रही थी, तब एक ऐसी बात हुई जिसने सभी का ध्यान खींचा। समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक पूजा पाल ने सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की — वो भी तब जब उनकी अपनी पार्टी के कई विधायक हंगामा कर रहे थे।

'मेरे पति की हत्या हुई, लेकिन न्याय मुझे योगी आदित्यनाथ से मिला'

पूजा पाल ने कहा कि मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी बात सुनी और मुझे न्याय दिलाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीएम योगी ने प्रयागराज में ना सिर्फ उन्हें, बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी न्याय दिलाया और अपराधियों को सजा दिलाई।

'अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया'

पूजा पाल ने अपने भाषण में कहा कि सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति ने अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। आज प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखते हैं। उन्होंने योगी सरकार के उस फैसले की सराहना की जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

जब सब पीछे हटे, तब मैंने अकेले लड़ाई लड़ी: पूजा पाल

पूजा पाल ने कहा कि जब अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता था, तब उन्होंने अकेले आवाज उठाई। मैं इस लड़ाई से थक चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरा साथ दिया और न्याय दिलाया। मैं उनकी नीति का समर्थन करती हूं।

सदन में सपा विधायकों का हंगामा, लेकिन पूजा पाल डटी रहीं

पूजा पाल जब ये बातें बोल रही थीं, उस वक्त समाजवादी पार्टी के कई विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे। लेकिन पूजा पाल, अपनी ही पार्टी से होने के बावजूद योगी सरकार के पक्ष में मजबूती से खड़ी दिखीं।

कौन थे राजू पाल, जिनकी हत्या के बाद शुरू हुई ये लड़ाई?

- राजू पाल, पूजा पाल के पति प्रयागराज के एक उभरते हुए नेता थे।

- साल 2004 में उन्होंने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था।

- शादी के सिर्फ 9 दिन बाद, जनवरी 2005 में राजू पाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

- हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश थी और इस केस में अतीक अहमद और उसके गुर्गों के नाम सामने आए थे।