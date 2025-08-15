Main Menu

शिवपाल ने पूजा पाल पर किया तीखा हमला, कहा- 'केशव मौर्य जैसा होगा हाल', 'कभी नहीं बन पाएंगी विधायक'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Aug, 2025 11:42 AM

etawah news shivpal yadav made a scathing attack on pooja pal

Etawah News: समाजवादी पार्टी (सपा) से निकाली गईं विधायक पूजा पाल को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता और महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इटावा पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल का हाल भी भाजपा के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जैसा होगा यानी अब वह कभी दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया था।

कौन हैं पूजा पाल?
पूजा पाल, 2005 में मारे गए विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। पति की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहले बसपा से चुनाव लड़ा। बाद में वह सपा में शामिल हो गईं और 2022 में चायल विधानसभा सीट से विधायक चुनी गईं। हाल के महीनों में उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयान देने शुरू किए थे, जिसके चलते सपा ने उन्हें बाहर कर दिया।

शिवपाल यादव का सरकार और योगी पर हमला
इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल यादव ने ना सिर्फ पूजा पाल पर निशाना साधा, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे वादे करते हैं और आठ साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश में किसान, बिजली, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे गंभीर बने हुए हैं। यूपी को अब नौकरशाही के हवाले छोड़ दिया गया है। विधानसभा सत्र को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पूरा साल 45 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ चार दिन का सत्र रखती है, जिसमें वही पुराने भाषण दोहराए जाते हैं। लखनऊ की सड़कों को लेकर भी उन्होंने कहा, "दो दिन की बारिश में स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है, तो सोचिए पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा।

पूजा पाल का पलटवार: योगी की तारीफ, अखिलेश पर हमला
सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं की आवाज हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी ने प्रयागराज में कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया है। पूजा पाल ने कहा, "जब मैं पार्टी में थी, तब भी योगी जी की तारीफ करती थी, क्योंकि जो सही है, उसे सही ही कहूंगी।"

उन्होंने अपनी निजी कहानी भी साझा की
मेरी शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे, जब मेरे पति राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। मैं पहले एक पीड़ित पत्नी थी, बाद में विधायक बनी। उस कठिन समय में मैंने न्याय के लिए संघर्ष किया। योगी की तारीफ करते हुए पूजा पाल ने कहा कि जिस दिन योगी जी ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया, उसी दिन से मैं उनकी प्रशंसा कर रही हूं। विधानसभा में धन्यवाद देना मेरा हक था।

PDA नारे पर भी हमला
पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं भी पिछड़ी जाति की हूं। एक पीड़ित महिला हूं। PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव ने ही PDA का विरोध किया है। उन्होंने दिखा दिया कि वे PDA के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे।

