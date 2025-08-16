तांत्रिक की हत्या का खुलासा: वशीकरण से गुस्साए युवक ने रची साजिश, 5 गिरफ्तार; 2 बदमाश एनकाउंटर में घायल

Main Menu

Noida News: सेंट्रल नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल कार, धारदार हथियार...

Noida News: सेंट्रल नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल कार, धारदार हथियार (दांती), अवैध तमंचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है।

कौन था मृतक और क्या हुआ था?
मृतक की पहचान नरेश प्रजापति के रूप में हुई है, जो रोजा जलालपुर का रहने वाला था और तांत्रिक (ओझा) का काम करता था।
नरेश कई दिनों से लापता था। 2 अगस्त 2025 को उसका शव बुलंदशहर जिले के नरसैना थाना क्षेत्र की नहर के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। शव मिलने के बाद परिजनों ने नोएडा के बिसरख थाने में हत्या का केस दर्ज कराया।

पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा
पुलिस की जांच में सामने आया कि गांव के ही रहने वाले प्रवीण शर्मा से नरेश का विवाद चल रहा था। आरोप है कि नरेश ने अपने तांत्रिक क्रिया (वशीकरण) से प्रवीण की पत्नी को अपने वश में कर लिया, जिससे वह घर छोड़कर चली गई। इसी बात से नाराज होकर प्रवीण ने नरेश की हत्या की साजिश रच डाली।

लालच देकर करवाई हत्या
प्रवीण ने अपने परिचित सुनील कुमार को हत्या की योजना में शामिल किया। बदले में सुनील और उसके साथियों को गाजियाबाद की वेव सिटी में 100-100 गज के प्लॉट और एक लग्जरी कार देने का लालच दिया गया। इसके बाद सुनील ने अपने 4 साथियों – नीरज, सौरभ, अंकित और प्रवीण मावी को शामिल कर लिया।

कैसे की गई हत्या?
2 अगस्त को आरोपियों ने पूजा-पाठ के बहाने नरेश को कार में बैठाया, फिर रास्ते में गमछे से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसे बुलंदशहर की नहर के किनारे ले जाकर धारदार दांती से कई वार कर हत्या कर दी। फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया और उसके दस्तावेज और मोबाइल भी गायब कर दिए ताकि पहचान ना हो सके।

एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल
हत्या के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी। 14 अगस्त की रात, थाना बिसरख की पुलिस चिपियाना बुजुर्ग इलाके में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसमें सवार लोग गाड़ी भगाकर फरार होने लगे। पुलिस ने पीछा किया और कार सुपरकास्ट फैक्ट्री के पास डिवाइडर से टकरा गई। फिर आरोपी पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

गिरफ्तार आरोपी और बरामद सामान
गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं: नीरज, सौरभ, अंकित, सुनील कुमार, प्रवीण मावी। पुलिस ने इनसे हत्या में इस्तेमाल कार, तमंचा, कारतूस, धारदार दांती और मृतक का मोबाइल बरामद किया है।

DCP सेंट्रल नोएडा ने क्या कहा?
डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि हत्या में शामिल सभी पां5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दो घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। इस मामले में जो भी हथियार और सबूत इस्तेमाल हुए, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

