पहली को छोड़ा, दूसरी को सताया और अब तीसरी पर लट्टू! लखनऊ का आशिक निकला सीरियल लवर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Aug, 2025 09:04 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मामला दहेज उत्पीड़न, धोखा, मारपीट, और जान से मारने की धमकी से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि उसका पति पहले से...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मामला दहेज उत्पीड़न, धोखा, मारपीट, और जान से मारने की धमकी से जुड़ा है। महिला का आरोप है कि उसका पति पहले से शादीशुदा था, लेकिन ये बात उससे छुपाकर 2012 में शादी की गई। अब वह एक तीसरी महिला के साथ अवैध संबंध में है और अपनी पत्नी पर तलाक के लिए दबाव बना रहा है।
कैसे शुरू हुई ये शादी और फिर विवाद
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फर्रुखाबाद की रहने वाली शालू वर्मा की शादी 2012 में आशुतोष नामक युवक से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक रहे, लेकिन फिर ससुराल वाले दहेज में ₹2 लाख की मांग करने लगे। जब शालू ने यह रकम मायके से नहीं लाई, तो उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आशुतोष ने खुद बताया कि वह पहले से शादीशुदा था और पहली पत्नी को तलाक दे चुका है – यह बात शादी से पहले नहीं बताई गई थी।
पति का तीसरी महिला से संबंध और ससुराल वालों की प्रताड़ना
समय के साथ शालू को पता चला कि आशुतोष का पड़ोस में रहने वाली बिंदु द्विवेदी से नाजायज रिश्ता है। आरोप है कि इसी महिला की वजह से उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा था और अब शालू पर भी तलाक देने का दबाव बना रहा है। जब शालू ने विरोध किया तो पति और बिंदु ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। ससुराल के अन्य लोग भी इसमें शामिल थे और कहने लगे कि "अगर अच्छा नहीं लग रहा तो तलाक दे दो।" पीड़िता ने बताया कि उसे बिना खाना-पानी के कमरे में बंद कर बंधक भी बनाया गया था। कुछ समय बाद वह मायके चली गई, लेकिन गर्भवती होने के बाद फिर ससुराल लौटी। बेटी के जन्म के बाद एक बार फिर प्रताड़ना शुरू हो गई।
आधार कार्ड के बहाने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर का दबाव
शालू ने बताया कि 16 अप्रैल 2025 को पति आशुतोष ने उसे बेटी का आधार कार्ड बनवाने के बहाने लखनऊ के पीजीआई बुलाया। लेकिन वहां उसने शालू से तलाक के कागजों पर जबरन साइन करवाने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो मारपीट करने लगा और जब शालू ने पुलिस को फोन (112 नंबर) किया तो वो धमकी देकर भाग गया।
बिंदु से है आशुतोष का बच्चा – दावा पीड़िता का
पीड़िता का दावा है कि बिंदु द्विवेदी से आशुतोष का एक बेटा भी है। यह बात देवर की शादी के कार्ड में भी लिखवाई गई थी। शालू ने अपनी ननद राखी पर भी प्रताड़ना में शामिल होने का आरोप लगाया है।
एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
थक-हार कर शालू ने आखिरकार 14 अगस्त 2025 को पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई। केस में नामजद लोग हैं: पति आशुतोष, सास सुशीला, ससुर श्यामवीर, देवर आशीष, ननद राखी और अन्य लोग। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वे हैं दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी देना, धोखा देना। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।