'भैया प्लीज रोक दो...' रोती रही बच्ची, चीखता रहा परिवार, कैब ड्राइवर की बेरहमी के वायरल वीडियो ने झकझोर दिया देश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Aug, 2025 12:28 PM

Noida News: उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक कैब ड्राइवर ने पुलिस से बचने के चक्कर में गाड़ी इतनी तेज चलाई कि उसमें बैठे परिवार के लोग डर से चीखने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची की रोने और डरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है।

क्या है पूरा मामला?
पीड़ित संजय मोहन नोएडा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित अजनारा होम्स सोसायटी में रहते हैं। वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस जाने के लिए कैब से निकले थे। जैसे ही कैब पर्थला ब्रिज के पास पहुंची, ड्राइवर ने गाड़ी बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया।

कैब नहीं रोकी, गाड़ी हुई हादसे का शिकार
संजय मोहन का कहना है कि उन्होंने ड्राइवर से कई बार गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने किसी की एक ना सुनी और लापरवाही से गाड़ी चलाता रहा। इसी दौरान कैब एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसमें संजय और उनकी पत्नी को हल्की चोटें आईं। उनकी बच्ची तो बच गई, लेकिन वह घटना से बहुत डर गई और रोने लगी।

पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था ड्राइवर
जानकारी के अनुसार, जब कैब ड्राइवर को रास्ते में पुलिस चेकिंग दिखी, तो उसने गाड़ी को और तेज कर दिया। उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, इसलिए वह पुलिस से बचने के लिए गाड़ी भगाने लगा।

ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी जब्त
हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर पर ₹29,250 का जुर्माना भी लगाया गया है।

वीडियो वायरल, लोग जता रहे गुस्सा
इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग कैब ड्राइवर की लापरवाही पर गुस्सा जता रहे हैं और परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक पीड़ित परिवार ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।

