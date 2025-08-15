उधार के सामान पर तकरार, पहलवान ने दुकानदार को मारी जोरदार धोबी पछाड़ - वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Aug, 2025 07:27 AM
Baghpat News: उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के थाना दोघट क्षेत्र के दाहा इलाके में उधार के सामान को लेकर एक बड़ी लड़ाई हो गई। जहां कपिल नाम का पहलवान और दुकानदार वंश के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो...
Baghpat News: उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के थाना दोघट क्षेत्र के दाहा इलाके में उधार के सामान को लेकर एक बड़ी लड़ाई हो गई। जहां कपिल नाम का पहलवान और दुकानदार वंश के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट भी हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कपिल पहलवान और दुकानदार के बीच उधार को लेकर विवाद
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कपिल पहलवान सामान लेने दुकान पर आया और उधार में सामान देने की बात कही। लेकिन दुकानदार वंश ने साफ मना कर दिया। यह बात पहलवान को पसंद नहीं आई। दोनों के बीच पहले थोड़ी बहस हुई, फिर मामला लड़ाई तक पहुंच गया।
वायरल वीडियो में दिखी मारपीट की दर्दनाक घटना
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहलवान गुस्से में था और उसने दुकानदार को जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद उसने कुश्ती का दांव धोबी पछाड़ भी लगाया, जिससे दुकानदार हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। यह पूरा घटनाक्रम दुकान के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
स्थानीय लोग और पुलिस की प्रतिक्रिया
घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद उधार के सामान को लेकर हुआ था, लेकिन पहलवान ने इसे अखाड़े की लड़ाई बना दिया। इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर खूब देख और शेयर कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मामले की जांच जारी है।