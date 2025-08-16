VIP गाड़ी भी नहीं बची: नो पार्किंग में खड़ी मंत्री की फॉर्च्यूनर को ट्रैफिक पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल

Lucknow News: उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार को ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया। ये घटना उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर की है, जहां मंत्री की सफेद रंग की फॉर्च्यूनर नो पार्किंग जोन...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार को ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया। ये घटना उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर की है, जहां मंत्री की सफेद रंग की फॉर्च्यूनर नो पार्किंग जोन में खड़ी थी।

गलत पार्किंग से जाम, ट्रैफिक पुलिस ने उठाई मंत्री की गाड़ी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीते गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान यह गाड़ी गलत तरीके से खड़ी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। आम लोगों को परेशानी हो रही थी। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बिना किसी वीआईपी दबाव के क्रेन बुलाकर गाड़ी को हटवा दिया। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंत्री की फॉर्च्यूनर को क्रेन से उठाया जा रहा है।

मंत्री मौजूद थे विधानसभा में, कार्रवाई पर जनता ने की तारीफ

बता दें कि यह गाड़ी मत्स्य पालन मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की थी, जो उस समय खुद विधानसभा में मौजूद थे। उन्होंने 25 मार्च 2022 को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस कार्रवाई को लेकर लोगों की खूब प्रतिक्रिया आ रही है। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस की इस निष्पक्ष कार्रवाई की तारीफ की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि 'कानून सबके लिए एक है, चाहे वह आम नागरिक हो या मंत्री।'