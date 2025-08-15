Main Menu

ऑपरेशन पथरी का, किडनी गायब! कुशीनगर में निजी अस्पताल का चौंकाने वाला कांड, संचालक पर FIR दर्ज

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Aug, 2025 12:23 PM

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक किसान ने स्थानीय निजी अस्पताल पर उसका ऑपरेशन करते समय किडनी निकाल लेने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरा मामला?
नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा बाजार में रहने वाले अलाउद्दीन नाम के एक किसान को कुछ महीने पहले पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। इलाज के लिए वह कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल गया। वहां के संचालक इमामुद्दीन और उनके सहयोगी तार मुहम्मद ने उन्हें बताया कि उनके पेट में पथरी है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है।

बिना सर्जन के किया गया ऑपरेशन
अलाउद्दीन का आरोप है कि अस्पताल में बिना किसी विशेषज्ञ सर्जन को बुलाए, रातों-रात उसका ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद उन्हें लगा कि अब परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पेट में दर्द शुरू हो गया।

दूसरे अस्पताल में पता चली सच्चाई
जब महीनों तक इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिला, तो अलाउद्दीन ने एक अन्य अस्पताल में जांच कराई। वहां अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी बाईं (लेफ्ट) किडनी गायब है। यह सुनकर वह हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल से संपर्क किया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया।

पुलिस में दर्ज हुआ मामला
इसके बाद अलाउद्दीन ने नेबुआ नौरंगिया थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अस्पताल के संचालक इमामुद्दीन और तार मुहम्मद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा जांच
यह मामला सामने आने के बाद कुशीनगर स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है और अस्पताल की जांच शुरू कर दी गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो अस्पताल और उसके संचालकों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

