देवर के इश्क में महिला ने मिटवाया सिंदूर! पति की कराई थी हत्या, जानिए कैसे उठा खौफनाक साजिश से पर्दा

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गुरुवार सुबह एक युवक की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। 28 वर्षीय शाहनवाज़ पर चाकू से कई वार करने के बाद गोली मार दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि इस साजिश के पीछे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी था, जो पीड़ित का चचेरा भाई भी है।



साले की शादी में शामिल होने जा रहा था मृतक

घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब शाहनवाज़ अपनी पत्नी मैफरीन के साथ बाइक से अपने साले की शादी में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसे ओवरटेक कर रोका। उन्होंने पहले लाठियों से पीटा, फिर चाकू से तीन बार वार किया और आखिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए।



पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गोली और चाकू से हत्या की हुई थी पुष्टि

शाहनवाज़ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हाथ, छाती और गर्दन पर गहरे चाकू के घाव पाए गए। मृतक मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और फर्नीचर कारीगर के रूप में काम करता था।



पहले लूट की आशंका, फिर खुला हत्या का राज

शुरुआत में पत्नी ने पुलिस को लूटपाट की शिकायत दी थी, क्योंकि मौके से शाहनवाज़ की बाइक और रुपये की माला गायब थी। लेकिन पुलिस को बाइक पास में ही मिल गई, जिसके बाद शक गहराया। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ—पत्नी और उसके प्रेमी तसव्वुर ने मिलकर शाहनवाज़ की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार, शाहनवाज़ अपनी पत्नी और चचेरे भाई के रिश्ते से वाक़िफ़ था और इसका विरोध करता था। इसी वजह से दोनों ने तीन अन्य लोगों की मदद से उसकी हत्या का प्लान बनाया।



गिरफ्तारी और हथियार बरामद

पुलिस ने तसव्वुर और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। पीड़ित की पत्नी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। जांच जारी है।





