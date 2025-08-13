प्रेम विवाह के मात्र 10 दिन बाद सिपाही ने पत्नी को दी खौफनाक मौत, हत्या के बाद खुद दी पुलिस को सूचना

Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Aug, 2025 01:03 AM
Basti News: बस्ती जिले के सदर कोतवाली तहसील अंतर्गत, जेल गेट थाना क्षेत्र के पास किराये के मकान में सोमवार (12 अगस्त 2025) देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। देवरिया पुलिस लाइन में तैनात सिपाही गामा निषाद ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी माया गौड़ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोनों की प्रेम विवाह अदालत में मात्र दस दिन पहले हुई थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, विवाहित जीवन के शुरुआती दौर में ही दंपती के बीच तल्ख व्यवहार और झगड़े शुरू हो गए थे। सोमवार की रात एक तगड़ी बहस के बाद गामा निषाद ने पास में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से कई ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे माया की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि हत्या के बाद आरोपी सिपाही स्वयं पुलिस को घटना की सूचना देने को गया।
पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, सीओ और कोतवाली कप्तान सहित वरिष्ठ अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर मृतका का शव पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है कि अचानक उत्पन्न हुई नफरत किस वजह से इतनी हिंसक परिणति तक पहुँच गई। मामले की गहनता से जाँच की जा रही है।