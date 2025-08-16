प्यार में पागल बहू ने रिश्तों को किया तार-तार, जेल में हुआ प्यार; बाहर आकर ससुर की कर दी बेरहमी से हत्या

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पहले अपने पति की हत्या की और सजा काटने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर को भी मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात थाना बमरौली कटारा क्षेत्र......

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पहले अपने पति की हत्या की और सजा काटने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर अपने ससुर को भी मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात थाना बमरौली कटारा क्षेत्र की है।

पहले पति की हत्या, फिर जेल में हुआ प्यार

थाना क्षेत्र में रहने वाली बबली की शादी हरिओम नामक युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद बबली के किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध हो गए। इस कारण उसने अपने पति हरिओम की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने बबली को गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे सवा 5 साल की सजा सुनाई। जब बबली जेल में सजा काट रही थी, तभी उसकी मुलाकात प्रेम सिंह नाम के एक कैदी से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया। प्रेम सिंह ने ही बबली की जमानत करवाई, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गई और प्रेम सिंह के साथ रहने लगी।

ससुर बना रोड़ा, तो कर दी हत्या

बबली के ससुर राजवीर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह इसका विरोध करने लगे। इस पर बबली और प्रेम सिंह ने मिलकर राजवीर की हत्या की साजिश रच डाली। बबली ने बहाने से अपने ससुर राजवीर को बादशाह महल के पास बुलाया, जहां पहले से छिपे प्रेम सिंह ने मौका देखकर बबली के साथ मिलकर राजवीर का गला घोंट दिया। हत्या के बाद शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया गया और दोनों फरार हो गए।

मुठभेड़ में प्रेमी गिरफ्तार, महिला भी चढ़ी हत्थे

हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस का प्रेम सिंह से सामना मुठभेड़ में हो गया, जिसमें प्रेम सिंह के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेम सिंह की निशानदेही पर बबली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।