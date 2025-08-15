आलू टिक्की में मिलाता था गांजा, स्ट्रीट फूड वाला निकला ड्रग्स सप्लायर! लखनऊ में पुलिस ने किया भंडाफोड़

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नशे से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्ट्रीट फूड बेचने की आड़ में गांजा बेचते थे और स्कूल बैग में भरकर कॉलेज और बस अड्डों तक इसकी सप्लाई करते...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नशे से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्ट्रीट फूड बेचने की आड़ में गांजा बेचते थे और स्कूल बैग में भरकर कॉलेज और बस अड्डों तक इसकी सप्लाई करते थे। पुलिस ने इन मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों केस अलग-अलग इलाकों के हैं, लेकिन नशे की सप्लाई का तरीका बेहद चौंकाने वाला है।

पहला मामला: चाट बेचते हुए 'खास' ग्राहकों को खिलाता था नशा

मोहनलालगंज क्षेत्र में 42 साल का प्रमोद साहू जो एक छोटे से खोखे पर आलू टिक्की और अंडा बेचता था, गांजा मिलाकर स्नैक्स बेच रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रमोद अपने कुछ 'खास ग्राहकों' को आलू टिक्की, चटनी और अन्य स्ट्रीट फूड में गांजा मिलाकर परोसता था, ताकि वे धीरे-धीरे इसके आदी हो जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पैकेट में भी गांजा बेचता था। पुलिस को जब इस बारे में पक्की जानकारी मिली तो छापा मारकर प्रमोद को गिरफ्तार किया गया।

दूसरा मामला: स्कूल बैग में गांजा भरकर कर रहे थे सप्लाई

दूसरी कार्रवाई नाग्राम थाना क्षेत्र में हुई, जहां तीन आरोपी – मनीष यादव (26), देव रावत (28), और जगदीप यादव (43) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, ये लोग गांजा को स्कूल बैग में भरकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, टैक्सी स्टैंड और यहां तक कि स्कूल-कॉलेज के पास तक ले जाकर बेचते थे। गांजा के पैकेट छोटे पॉलिथीन में होते थे, जिनकी कीमत ₹500 से ₹1200 तक होती थी। ये तीनों युवाओं और छात्रों को टारगेट कर रहे थे।

4.7 किलो गांजा बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच

गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने इन तीनों को ई-रिक्शा में सामेसी और करोरा बाजार के बीच एक नहर के पास पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से 4.7 किलो गांजा बरामद हुआ जिसे वो बेचने की तैयारी में थे।

पुलिस की चिंता और कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे की यह सप्लाई मोहल्लों और शिक्षण संस्थानों के पास फैलाई जा रही थी, जो बेहद गंभीर मामला है। मोहनलालगंज के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही पुलिस इस पूरे नशे के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके।