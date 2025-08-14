Main Menu

‘पहले मैं पीड़ित महिला हूं, फिर विधायक’, सपा से बर्खास्तगी के बाद भावुक हुईं पूजा पाल, बोलीं- जब पति की हत्या हुई...मैं नई-नवेली दुल्हन थी

first i am a victim woman then an mla pooja pal got emotional

समाजवादी पार्टी से बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने पार्टी से निकाले जाने के बाद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह प्रयागराज की उन माताओं और बहनों की आवाज़ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।

Lucknow News: समाजवादी पार्टी से बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने पार्टी से निकाले जाने के बाद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह प्रयागराज की उन माताओं और बहनों की आवाज़ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है।

पूजा पाल ने कहा, “प्रयागराज में जो लोग अतीक अहमद से परेशान थे, उन्हें न्याय मुख्यमंत्री ने दिलाया है, सिर्फ मुझे नहीं। यह बात मैं पहले दिन से कह रही हूँ, तब भी जब मैं पार्टी में थी। आज मुझे बर्खास्त किया गया है, लेकिन मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि वह पहले एक पीड़ित महिला और पत्नी हैं, उसके बाद विधायक बनीं।

उन्होंने कहा कि “मेरे पति की दिनदहाड़े हत्या हुई थी, मैं नई-नई दुल्हन थी और घर में कोई नहीं था। तब मैं घर से निकली थी। मैं भी पिछड़ा वर्ग से हूँ और मैंने जो कहा, उस पर आज भी कायम हूँ। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे पूरी तरह पीडीए के खिलाफ हैं। पूजा पाल के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य 2047 की दिशा पर मंथन के लिए आयोजित 24 घंटे के विशेष सत्र में कौशांबी की चायल से सपा विधायक पूजा पाल ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम योगी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री योगी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस नीति' के चलते अतीक अहमद जैसे माफिया खत्म हुए, और उन्हें व कई अन्य महिलाओं को न्याय मिला। उनका यह बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रास नहीं आया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

