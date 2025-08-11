Main Menu

  • राहुल गांधी अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, मतदाता सूची को लेकर धरने पर बैठे थे विपक्षी सांसद

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Aug, 2025 12:50 PM

akhilesh jumped over the barricade

दिल्ली पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने से रोक दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। अखिलेश यादव ने हमारी मांग है कि जो वोट डिलीट हुआ है उसका जवाब दे, दोषी अधिकारियों पर...

लखनऊ: दिल्ली पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने से रोक दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। अखिलेश यादव ने हमारी मांग है कि जो वोट डिलीट हुआ है उसका जवाब दे, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे यही हमारी मांग है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमे बुलाया था हम जाना चाहते है। लेकिन यहां पर पुलिस लग गई है। नाराज विपक्षी लोगों ने धरने पर बैठ थे, पुलिस ने मौके पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने मौके पर हिरासते में ले लिया है। 



दरअसल, बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण सहित अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीन सप्ताह से चला आ रहा गतिरोध चौथे सप्ताह के पहले दिन भी दूर नहीं हो सका और विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।   

