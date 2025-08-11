Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • दर्दनाक हादसे में मां-बाप,बेटे समेत 5 की मौत, ट्रैक्टर चालक और बच्चा गंभीर रूप से घायल

दर्दनाक हादसे में मां-बाप,बेटे समेत 5 की मौत, ट्रैक्टर चालक और बच्चा गंभीर रूप से घायल

Edited By Imran,Updated: 11 Aug, 2025 12:20 PM

4 people including parents and son died in shravasti

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल, रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली से जुड़ी मिक्सर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया।

श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल, रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली से जुड़ी मिक्सर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया।

आपको बता दें कि यह सड़क दुर्घटना जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के रहमतू गांव के पास हुई है। सोमवार को पति-पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ बाइक से शंकरपुर से नवाबगंज की ओर जा रहे थे। रहमतू गांव के पास ट्रैक्टर- ट्राली ने टक्कर मार दी। सभी लोग सड़क पर गिर गए। ट्रैक्टर सबको कुचलते हुए बेकाबू होकर पलट गया। जिससे ट्रैक्टर का ड्राइवर भी घायल हो गया।

5 की मौत हो गई
वहीं, इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने मां-बाप और दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर और बाइक सवार एक बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दोनों की हालत गंभीर है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!