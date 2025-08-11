दर्दनाक हादसे में मां-बाप,बेटे समेत 5 की मौत, ट्रैक्टर चालक और बच्चा गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे में एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल, रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली से जुड़ी मिक्सर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया।

आपको बता दें कि यह सड़क दुर्घटना जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के रहमतू गांव के पास हुई है। सोमवार को पति-पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ बाइक से शंकरपुर से नवाबगंज की ओर जा रहे थे। रहमतू गांव के पास ट्रैक्टर- ट्राली ने टक्कर मार दी। सभी लोग सड़क पर गिर गए। ट्रैक्टर सबको कुचलते हुए बेकाबू होकर पलट गया। जिससे ट्रैक्टर का ड्राइवर भी घायल हो गया।



5 की मौत हो गई

वहीं, इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने मां-बाप और दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर और बाइक सवार एक बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दोनों की हालत गंभीर है।