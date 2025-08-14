कमरे में कोबरा देख कांपी कोतवाली: महिला सिपाही की चीख से मचा हड़कंप, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले की मोंठ कोतवाली में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक महिला सिपाही के कमरे में अचानक एक जहरीला कोबरा सांप घुस आया। सांप को देखकर महिला सिपाही और अन्य पुलिसकर्मी घबरा गए और तुरंत कमरे से बाहर भागे। इसके बाद मौके पर...

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले की मोंठ कोतवाली में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक महिला सिपाही के कमरे में अचानक एक जहरीला कोबरा सांप घुस आया। सांप को देखकर महिला सिपाही और अन्य पुलिसकर्मी घबरा गए और तुरंत कमरे से बाहर भागे। इसके बाद मौके पर सपेरे को बुलाया गया, जिसने आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना बुधवार शाम की है, जब थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। शाम होने की वजह से परिसर में थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी महिला सिपाही के कमरे में एक काला सांप घुस आया। जब सिपाही ने सांप देखा तो उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे आस-पास के पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। पास जाकर देखा गया तो पता चला कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक वयस्क कोबरा था।

पुलिसकर्मियों की फुर्ती से टली अनहोनी

कोबरा को देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी घबरा गए। लेकिन सबने संयम रखते हुए महिला सिपाही को तुरंत कमरे से सुरक्षित बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। कोबरा कमरे के एक कोने में छिप गया, जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया।

सपेरा बुलाया गया, 30 मिनट चला ऑपरेशन

थाने के स्टाफ ने तुरंत स्थानीय सपेरे को फोन किया। सपेरा पूरे जरूरी सामान के साथ मौके पर पहुंचा। उसने बड़ी सावधानी से कोबरा को ढूंढा और करीब 30 मिनट की कोशिशों के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। पकड़े गए सांप की लंबाई करीब 5 फीट थी और वह काफी एक्टिव था।

बड़ी राहत की बात – कोई हानि नहीं हुई

कोबरा को सुरक्षित पकड़ने के बाद थाने के सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। समय पर कार्रवाई होने की वजह से कोई घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिसकर्मियों ने बताया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

बारिश में बढ़ती है सांपों की हलचल

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बारिश और उमस वाले मौसम में सांप अकसर ठंडी और छिपने की जगह की तलाश में घरों, थानों या इमारतों में घुस जाते हैं। पुलिस थानों में अक्सर खुले नाले, घास, फालतू सामान या गंदगी होने की वजह से ऐसे मामलों की आशंका बढ़ जाती है।

सावधानी के निर्देश जारी

इस घटना के बाद मोंठ कोतवाली परिसर में सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को रात में कमरे में जाने से पहले अच्छी तरह देखने और पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।