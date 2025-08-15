ट्रेन में थी खूबसूरत लड़की, युवक बोला – साथ चलोगी? फिर 1 लाख में बेच डाला! वाराणसी की युवती की दहलाने वाली कहानी

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ट्रेन से सफर कर रही थी, तभी उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी बढ़ी कि वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन लड़की को क्या पता था कि यह...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती ट्रेन से सफर कर रही थी, तभी उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी बढ़ी कि वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन लड़की को क्या पता था कि यह दोस्ती उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल देगी। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि वह तो 1 लाख रुपए में बेच दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह 9 जुलाई की शाम को अपनी दीदी के घर से कायमगंज जाने के लिए निकली थी। ट्रेन में उसकी मुलाकात अल्ताफ नामक युवक से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। अल्ताफ ने उसे अपने साथ फर्रुखाबाद चलने को कहा। युवती भी मान गई।

मैनपुरी में रिश्तेदार के घर ले गया

दोनों पहले आगरा पहुंचे, लेकिन वहां से आगे की गाड़ी ना मिलने पर मैनपुरी चले गए। मैनपुरी में अल्ताफ ने युवती को एक रिश्तेदार के घर ठहराया और फिर करहल थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव ले गया। वहां उसने युवती की शादी हृदेश नाम के युवक से कराने की बात कही।

शादी के लिए दबाव और धमकियां

युवती ने बताया कि हृदेश और उसका रिश्तेदार रामनिवास पाल उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। 11 अगस्त को तीनों आरोपी युवती को कोर्ट ले गए ताकि जबरन शादी कराई जा सके। लेकिन जब युवती ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो रामनिवास ने धमकी दी और कहा कि "अल्ताफ ने तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच दिया है।"

भागकर पहुंची थाने

यह सुनकर युवती घबरा गई। इसके बाद युवती किसी तरह मौका देखकर वहां से भाग निकली और पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी घटना रोते-रोते बताई। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की।

FIR दर्ज, आरोपी फरार

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अल्ताफ, रामनिवास पाल और हृदेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल तीनों फरार हैं।

मेडिकल जांच और सुरक्षा

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि युवती की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।