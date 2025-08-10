हे भगवान.. नाराज पत्नी ने गुस्से में उठाया खौफनाक कदम, काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां पर महिला ने पारिवारिक विवाद में पति के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर दिया। जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पहले महिला ने पति...

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां पर महिला ने पारिवारिक विवाद में पति के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर दिया। जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पहले महिला ने पति को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया उसके बाद घटना को अंजाम दिया। पीड़ित को जब होश आया तो चीख पुकार मच गई। आनन- फानन में लोगों ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने एम्स रायबरेली रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।



पत्नी ने नशे की दवा देकर घटना को दिया अंजाम

मिली जानकारी के मुताबिक घटना अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र मैगलगंज मजरे की बताई जा रही है। यहां पर गांव निवासी अंसार (38) कमरे में हारीमऊ गांव निवासी दूसरी पत्नी नाजनी के साथ सो रहा था। भोर करीब तीन बजे नाजनी ने पहले पति को नशे की दवा दे दी, फिर चाकू से कई वार किए। इस दौरान उसका नाजुक अंग भी काट दिया गया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी पत्नी कमरे से निकलकर भाग गई।



पीड़ित ने हाल ही में की थी दूसरी शादी

पीड़ित के भाई ने बताया कि अंसार की पहली शादी 14 वर्ष पहले अयोध्या जिले के इटौंजा निवासी शब्तुन से हुई थी, लेकिन संतान न होने पर आठ माह पूर्व नाजनी से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी आए दिन धमकी देती थी। शनिवार रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। भाई ने बताया कि वह कई बार धमकी दे चुकी थी जिससे भाई दूसरे कमरे में सोता था, लेकिन जब भाई गहरी नींद में सो गया तो उसकी पत्नी ने घटना को अंजाम दे दिया।



घटना पर बोली पुलिस

हालांकि घटना की जानकारी मौके पर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने बताया परिजनों घायल युवक को एंबुलेंस से उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताकर एम्स रायबरेली भेजा। थाना प्रभारी विधान चंद यादव ने बताया कि घायल के भाई की तहरीर पर आरोपी पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पत्नी को लेकर पूछताछ की जा रही है। विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।