बर्थडे की रात रहस्यमयी मौत: मेरठ में हिस्ट्रीशीटर अंकित का शव हाईवे पर मिला, टूटी मिली जांघ की हड्डी

Meerut News: उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बिजनौर रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की पहचान गंगानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकित उर्फ आदि के रूप में हुई है, जो एक हिस्ट्रीशीटर था।

जन्मदिन मनाने निकला था, फिर नहीं लौटा

अंकित, मीनाक्षीपुरम गली नंबर 1, थाना गंगानगर का रहने वाला था। बीते गुरुवार रात वह अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए घर से निकला था। लेकिन रात भर वह घर नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद हो गया। इससे परिवार वाले परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू की। शुक्रवार दोपहर को जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजन गंगानगर थाने पहुंचे। अंकित की पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी कि वह लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा।

शव मिलने की जानकारी से मचा हड़कंप

इसी दौरान मवाना पुलिस को सूचना मिली कि बिजनौर रोड पर एक अज्ञात शव पड़ा है। जब गंगानगर पुलिस से संपर्क किया गया और परिजन मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने शव की पहचान अंकित के रूप में की। यह देखकर परिवार में कोहराम मच गया।

शव पर नहीं मिले गोली या चोट के निशान, लेकिन टूटी मिली जांघ की हड्डी

पुलिस के अनुसार, अंकित के शव पर किसी गोली या हथियार से हमले के साफ निशान नहीं मिले हैं। लेकिन उसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि उसे पीटने या किसी अन्य तरीके से मारा गया हो सकता है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पाएगा।

पुलिस की जांच, 2 टीमें गठित

पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, या फिर दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो। फिलहाल मवाना पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है और दो टीमें बनाई गई हैं जो अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं। CCTV कैमरों की मदद से पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंकित आखिरी बार किसके साथ देखा गया और उसकी हत्या कहां की गई। पुलिस परिजन और दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके।

हिस्ट्रीशीटर था अंकित

बता दें कि अंकित गंगानगर थाने का हिस्ट्रीशीटर था और उस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अब उसकी हत्या के पीछे कौन लोग हैं और क्यों की गई, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा।