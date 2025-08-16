भविष्य का डर दिखाकर ज्योतिषी ने की हैवानियत! महिला बोली- पहले तलाक करवाया फिर...

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Aug, 2025 08:11 PM
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में एक महिला ने ज्योतिषी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि ज्योतिषी सुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी के नाम पर डर दिखाकर पहले उसका तलाक करवाया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि उसने आर्य समाज मंदिर में शादी कर महिला को ब्लैकमेल और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामला चिनहट थाने में दर्ज हुआ है।
भविष्यवाणी के बहकावे में तलाक और शोषण
सुरेंद्रनगर चिनहट निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नवंबर 2022 में उसकी मुलाकात मानस विहार निवासी ज्योतिषी सुभाशीष मुखर्जी से हुई। आरोपी ने डर दिखाया कि उसका भविष्य संकट में है और उसकी शादी 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति से तय होगी। इसी बहाने उसने महिला का पति से तलाक करवा दिया और अन्य रिश्ते भी तुड़वाए।महिला का आरोप है कि आरोपी ने प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और शारीरिक शोषण किया। बाद में 28 नवंबर 2022 को उसे बहाने से आर्य समाज मंदिर, अलीगंज ले जाकर शादी कर ली। इस शादी में महिला का कोई परिजन मौजूद नहीं था।
दहेज और ब्लैकमेलिंग के आरोप
शादी के कुछ समय बाद आरोपी ने पैसे और गहनों की मांग शुरू कर दी। विरोध करने पर वह गाली-गलौज, मारपीट करता और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था।
पहले से शादीशुदा निकला ज्योतिषी
पीड़िता को बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी की मौत कोरोना काल में हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी बेंगलुरु में रहती है। यह जानकारी उसने पूरी तरह छुपाई थी।
नौकरानियों से भी गलत हरकतें
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी नौकरानियों से नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करता था। विरोध करने वाली नौकरानियों पर चोरी जैसे झूठे आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल देता था।
आभूषण लेकर फरार
16 जनवरी 2025 की रात झगड़े के बाद आरोपी अगले दिन घर से फरार हो गया। इस दौरान वह अपने कपड़े और महिला के आभूषण भी साथ ले गया। बाद में जानकारी मिली कि वह बरेली से लखनऊ लौट आया है। चिनहट थाने के इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।