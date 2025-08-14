'यह मोहल्ले के बच्चों को काट रहा था'.... कहकर कुत्ते को स्कूटी से बांधकर घसीटा, पशु क्रूरता का शर्मनाक वीडियो वायरल

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को शॉक में डाल दिया है। रेलवे कॉलोनी इलाके में दो युवक स्कूटी पर सवार थे और उन्होंने एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटता। इस दौरान कुत्ता...

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को शॉक में डाल दिया है। रेलवे कॉलोनी इलाके में दो युवक स्कूटी पर सवार थे और उन्होंने एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटता। इस दौरान कुत्ता दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन दोनों युवक उसे रोकने की बजाय लगातार खींचते रहे। यह अमानवीय हरकत किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

वीडियो में क्या दिखा?

30 सेकेंड के वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो युवक स्कूटी (जिसका नंबर यूपी 93 एवाई 4561 है) पर बैठे हैं। उनके पीछे रस्सी से बंधा कुत्ता सड़क पर घसीटा जा रहा है। कुत्ता दर्द में बिलख रहा है और उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। स्कूटी की रफ्तार भी धीमी नहीं हो रही। कुछ लोग और पशु प्रेमी यह देख कर विरोध करने लगे और स्कूटी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो भी बनाया।

आरोपियों का जवाब

वीडियो में युवक लोगों से बहस करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुत्ता मोहल्ले के बच्चों को काट रहा था, इसलिए उन्होंने उसे ऐसे बांधा और घसीटा। लेकिन वहां मौजूद लोगों को उनकी बात मान्य नहीं लगी। लोगों ने कहा कि अगर कुत्ता बच्चों को काट रहा था, तो पशु विभाग या नगर निगम को सूचित किया जाना चाहिए था, ना कि इस तरह उसे दर्द देना।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

जब यह वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने इस कृत्य को 'निर्ममता की सीमा' और 'मानवता पर कलंक' बताया। कुछ लोगों ने स्कूटी के नंबर को टैग करते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। पशु अधिकार संगठनों ने भी इस मामले में सख्त कानूनी कदम उठाने की अपील की है।

कानून क्या कहता है?

पशु क्रूरता कानून के तहत जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करना अपराध है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। रेलवे कॉलोनी के पशु प्रेमियों ने बताया कि उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस और नगर निगम को दी है। उनका कहना है कि प्रशासन को ना केवल आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि जानवरों से सही तरीके से कैसे निपटना चाहिए।

पुलिस की कार्रवाई

झांसी पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वे कहीं भी पशु उत्पीड़न देखें तो तुरंत 112 पर कॉल करें या नजदीकी थाने को सूचित करें।