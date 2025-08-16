Main Menu

अब लखनऊ एयरपोर्ट पर 24x7 उड़ानें, रात में भी धड़धड़ाएंगे विमान! यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Aug, 2025 02:59 PM

now 24x7 flights at lucknow airport planes will fly even at night

Luckow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतररष्ट्रीय हवाई अड्डा आज से चौबीसों घंटे उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही प्रतिदिन 4 घंटे की उड़ानों की रोक समाप्त हो जाएगी। रनवे रिकार्पेटिंग (मरम्मत) का काम पूरा...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतररष्ट्रीय हवाई अड्डा आज से चौबीसों घंटे उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही प्रतिदिन 4 घंटे की उड़ानों की रोक समाप्त हो जाएगी। रनवे रिकार्पेटिंग (मरम्मत) का काम पूरा होने पर एयरपोर्ट पूरी तरह से 24 घंटे ऑपरेशन मोड में आ गया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक एयरपोर्ट पर सुबह 5 बजे से रात में 11 बजे तक ही उड़ान होती थी। रनवे रिकार्पेटिंग की वजह से एयरपोर्ट की टेक्निकल क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है। इससे अब फ्लाइट मूवमेंट अधिक, बेहतर सुरक्षा और बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी। फॉग और बारिश में सुरक्षित लैंडिंग होगी।

रनवे रीकार्पेटिंग और नए टैक्सीवे से बढ़ी सुरक्षा और क्षमता
मिली जानकारी के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव रनवे की रीकार्पेटिंग और दो अतिरिक्त टैक्सीवे के निर्माण के सफल समापन के बाद किया गया है। 2,744 मीटर लंबे रनवे में अब प्रकाश की उचित व्यवस्था होने से सुरक्षा और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। मौजूदा 5 टैक्सीवे के अतिरिक्त दो नए टैक्सीवे के साथ, विमान रनवे तक अधिक तेजी से पहुंच सकेंगे। इस सुधार से व्यस्त समय के दौरान भीड़भाड़ कम होने और देरी कम होने की उम्मीद है।

अब दोपहर 11 से 3 बजे तक भी चलेंगी उड़ानें, 8 सेवाएं होंगी बहाल
दरअसल वर्तमान में, हवाई अड्डा सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक उड़ानों के लिए बंद रहता है। लंबी दूरी की घरेलू उड़ानों के लिए सबसे व्यस्त समय में से एक माने जाने वाले इस समय ने पिछले कुछ महीनों में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा है। प्रतिबंध हटने के बाद, एक मार्च से रद्द की गई आठ उड़ानें बहाल हो जायेंगी और इस अवधि के दौरान पुनर्निर्धारित सेवाएं अपने मूल समय पर वापस आ जायेंगी। वर्तमान में, लखनऊ हवाई अड्डा 28 घरेलू एयरपोर्ट के लिए 128 दैनिक उड़ानों के साथ-साथ 8-10 अंतररष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करता है।

रनवे विस्तार के लिए 5 गांवों में भूमि अधिग्रहण शुरू
भविष्य को देखते हुए, अधिकारियों ने रनवे के और विस्तार की योजना की पुष्टि की है। जिला प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए बिजनौर क्षेत्र के पांच गांवों में 54 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस वर्ष 1 मार्च को बड़े पैमाने पर रनवे के रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए उड़ान सेवाओं पर 4 घंटे की रोक लगाई गई थी। इस अवधि के दौरान, कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या अलग-अलग समय पर स्थानांतरित कर दी गईं, जिससे महत्वपूर्ण दोपहर के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा हुई। अब काम पूरा होने के साथ, हवाई अड्डा 24/7 निर्बाध संचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

