रक्षाबंधन से एक दिन पहले बड़ा हादसा, बाराबंकी में रोडवेज बस पर गिरा पेड़, पांच लोगों की मौत

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगातार हो रही बारिश के बीच जिला मुख्यालय से नौ किलोमीटर दूर हैदरगढ़ मार्ग पर रोडवेज की अनुबंधित बस पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में चार महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई। एक महिला की पहचान शहर के मोहल्ला गुलरिया गार्दा की निवासी शिक्षा मेहरोत्रा (53) के रूप में हुई है। बाकी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। तीन अन्य महिलाओं की आयु 40 से 45 साल के मध्य बताई जा रही है। बस में करीब 40 लोग सवार थे। पेड़ काटकर लोगों को निकाला गया। हादसे के बाद कई यात्री खिड़की से कूदकर निकले। बारिश के दौरान हुए हादसे के कारण राहत व बचाव कार्य में देर हो रही है।



बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी बस

पुलिस सूत्रों के अनुसार रोडवेज बस सवारियां लेकर बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही बस पर करीब साढ़े 10 बजे राजा बाजार के पास पेड़ गिर पड़ा। पेड़ इतनी तेज गिरा कि बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के बीच में पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। बस के अंदर फंसे लोगों की चीखपुकार दिल को दहला देने वाली थी। स्थानीय नागरिकों पर पुलिस की सहायता से बस में फंसे लोगों को बाहर निकल गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने बताया कि हादसे में चार महिला व एक ड्राइवर सहित कुल पांच की मौत हुई है। एक महिला की पहचान हो गई है जबकि अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।



बाराबंकी में बस हादसे से योगी दुखी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में हुये सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया ‘‘ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद बाराबंकी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।



सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। गौरतलब है कि बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में आज सुबह रोडवेज की अनुबंधित बस पर पेड़ गिरने से पांच लोगों की मौत हो गयी थी।

