जब सगा भाई ही बना साजिश का मोहरा: मुस्लिम युवक से निकाह का बनाया दबाव, हिंदू बहन ने खोले चौंकाने वाले राज!

Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती ने अपने ही सगे भाई पर जबरन धर्म परिवर्तन और एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम व्यक्ति से शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और खुद को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से बचाने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके की है। पीड़िता का नाम रितिका कुशवाहा है और उसने आरोप लगाया है कि उसका भाई राहुल कुशवाहा, जो पहले हिंदू था अब इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है और एक मुस्लिम महिला रुबिया के साथ रह रहा है। रितिका का दावा है कि उसका भाई उसे भी जबरन धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा है और कोलकाता के एक उम्रदराज मुस्लिम व्यक्ति से उसकी शादी करवाना चाहता है, ताकि उसे पैसों के बदले बेचा जा सके।
पीड़िता के आरोप क्या हैं?
- धर्म परिवर्तन का दबाव: रितिका ने कहा कि उसका भाई और रुबिया दोनों मिलकर उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दवाब बना रहे हैं।
- शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न: उसने कहा कि दोनों लोग उसके साथ मारपीट भी करते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।
- पूजा-पाठ से रोक: रुबिया के कहने पर घर में पूजा-पाठ करने तक की अनुमति नहीं दी जाती।
- शादी के लिए मजबूरी: पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी जबरन शादी कराकर पैसे लेकर उसे बेचा जाना था।
राहुल कुशवाहा कौन है?
राहुल पहले हत्या के एक केस में जेल गया था। जेल में उसकी मुलाकात एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई, जिसकी पत्नी रुबिया से बाद में उसने इस्लामी रीति से निकाह कर लिया। राहुल की आपराधिक छवि है। उस पर कई थानों में केस दर्ज हैं। उसका एक और भाई भी जेल में बंद है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
एफआईआर दर्ज: रितिका की शिकायत पर 31 जुलाई को राहुल और रुबिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
लागू धाराएं:
BNS की धारा 298, 352, 351(2)
उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 की धारा 3 और 5(1)
पुलिस का बयान
एडीसीपी सिटी अभिजीत कुमार के मुताबिक, रुबिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राहुल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया है। राहुल की अपराधिक पृष्ठभूमि की भी पुष्टि हुई है।
पीड़िता की अपील
रितिका ने कहा है कि उसकी उम्र अभी 21 साल है और वह अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती। उसने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है।