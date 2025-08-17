Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ा, योगी ने भी जन्माष्टमी मनाई; देखिए खूबसूरत तस्वीरें...

Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ा, योगी ने भी जन्माष्टमी मनाई; देखिए खूबसूरत तस्वीरें...

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Aug, 2025 08:49 AM

janmashtami 2025 millions of devotees gathered

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए शनिवार को मथुरा-समेत ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों पर दुनिया भर से लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिधर भी नजर जा रही थी...

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए शनिवार को मथुरा-समेत ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों पर दुनिया भर से लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिधर भी नजर जा रही थी, वहीं लोगों के समूह जन्मस्थान और अन्य मंदिरों की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। मथुरा के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु इस दिन मुख्य आयोजन श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित भागवत भवन का राधा कृष्ण मंदिर होता है।

PunjabKesari
बताया जा रहा है कि सभी भक्त कम से कम एक बार वहां दर्शन करने की लालसा लिए जरूर आते हैं। इसीलिए ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हर एक को बस यही धुन सवार थी कि वह किसी न किसी प्रकार अपने ठाकुर (भगवान) की एक झलक भर देख ले। इसके लिए उन्होंने सुबह से ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान के बाहर कतार में लगना शुरू कर दिया था। जिला एवं नगर निगम प्रशासन ने मंदिरों से इतर शहर के सभी मार्ग और चौराहों को विशेष रूप से सजाया है। हर रास्ते पर जगह-जगह भक्तजनों को भोग-प्रसाद, हलवा-पूड़ी, शरबत एवं शीतल जल वितरित किया जा रहा था। हर मार्ग पर कृष्ण लीला के दृश्यों से सुसज्जित दर्जनों सेल्फी पाइंट बनाए गए थे, जहां श्रद्धालु परिजनों के साथ सेल्फी लेकर सुखद यादें संजो रहे थे।

PunjabKesari
अधिकारियों के अनुसार विशेष रूप से लोक कलाकारों के लिए बनाए गए मंचों पर ब्रज के अलावा अवधी, बुंदेलखंडी, रुहेलखण्ड, हरियाणवी, छत्तीसगढी, राजस्थानी, गुजराती आदि भिन्न-प्रांत और संस्कृति के कलाकार अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रहे थे। पुलिस प्रशासन सभी तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सतर्क नजर आया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं उसके आसपास के ‘यलो जोन' समेत मथुरा की सड़कों एवं गलियों तक में चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सादा वर्दी में भी तैनात खुफिया पुलिस के दस्ते जगह-जगह तलाशी अभियान चलाकर यह सुनिश्चित खरने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं कुछ भी गड़बड़ न होने पाए।

PunjabKesari 

और ये भी पढ़े

कन्हैया के भक्तों का उत्साह ऐसा था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में प्रवेश करने के लिए देर रात से ही लोगों ने उत्तरी द्वार पर लग रही कतारों में अपनी जगह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया था। उनकी यह ललक देर रात तक कम नहीं हुई, बल्कि जैसे-जैसे रात बढ़ी, कतारों में भी दबाव बढ़ता गया।मथुरा-वृंदावन के अलावा जनपद के गोकुल, महावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधाकुंड आदि तीर्थ स्थलों पर भी ऐसे ही उत्साह के समाचार मिलते रहे हैं। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर सहित शहर को चार जोन एवं 18 सेक्टरों में बांटकर चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। इस मौके पर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान, ठा. द्वारिकाधीश मंदिर, वृन्दावन के ठा. बांके बिहारी, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर आदि समेत हर संवेदनशील स्थल पर भारी चौकसी देखी गई. जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!