  • 'भईया ऐसा मत करो...' भाई ने छोटी बहन का किया रेप, ज्यादा खून बहता देख कर डाली हत्या

Edited By Pooja Gill,Updated: 14 Aug, 2025 01:21 PM

औरेया: उत्तर प्रदेश के औरेया से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। यहां पर एक चचेरे भाई ने अपनी छोटी बहन के साथ रेप कर दिया। रेप के बाद दरिंदे ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया...

औरेया: उत्तर प्रदेश के औरेया से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। यहां पर एक चचेरे भाई ने अपनी छोटी बहन के साथ रेप कर दिया। रेप के बाद दरिंदे ने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने इस वारदात को अंजाम भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार पर दिया। बहन चिल्लाती रही और कहती रही कि 'भइयां ऐसा मत करो...।'' लेकिन, दरिंदे को फिर भी तरस नहीं आया और उसने उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया। 

इसलिए की हत्या 
जानकारी के मुताबिक, औरेया के बिधूना के एक गांव का ये मामला है। रक्षाबंधन की रात को अपने घर से कुछ दूर आरोपी अपनी चाची के घर पहुंचा और घर में अकेले सो रही 14 साल की चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया। बहन किसी को यह बात बता न सके, इसी वजह से उसने गला दबाकर उसे मार डाला। रविवार को सुबह शव मिलने पर वह ग्रामीणों के साथ रहा। शाम को गौतमबुद्ध नगर में रह रहे चाचा के बेटे-बहू व दो बेटियों के साथ गांव पहुंची चाची व अन्य महिलाओं के साथ उसने हत्यारे को सजा देने की मांग को लेकर हो-हल्ला भी मचाया।

ऐसे हुआ वारदात का खुलासा 
आरोपी पुलिस की हर गतिविधियों पर नजर रख रहा था। इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। पुलिस भी उस पर नजर रखने लगी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जब किशोरी का शव गांव लाया गया तो आरोपी चचेरा भाई शव को हाथ में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगा। इस पर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 

दरिंदगी के दौरान चिल्लाती रही बहन 
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि ''जब उसने अकेली बहन को दबोच लिया, तो वो चिल्लाती रही। वो कह रही थी भईया ऐसा मत करो। आरोपी ने बहन का मुंह दबा दिया। नशे में उस पर बहन के गिड़गिड़ाने का भी कोई असर नहीं हुआ। उसने रेप कर दिया और जिससे उसे रक्तस्राव होने लगा। अधिक खून बहता देख वह घबरा गया। उसने उसे कपड़े पहनाए और बहन किसी को यह बात बता न सके, इसलिए गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। 

