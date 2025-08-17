Main Menu

UP Politics: अब भाजपा में शामिल होंगी पूजा पाल ! सपा से निकाले जाने के बाद CM योगी से मिलीं, विधानसभा में की थी तारीफ

17 Aug, 2025

समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित होने के बाद उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती हैं।

Lucknow News: समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित होने के बाद उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकती हैं।

मुख्यमंत्री की खुलकर सराहना की थी पूजा पाल
दरअसल,  बीते कुछ समय से पूजा पाल लगातार योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं। हाल ही में विधानसभा में विजन 2047 कार्यक्रम में भी उन्होंने मुख्यमंत्री की खुलकर सराहना की थी जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सख्त तेवर दिखाए थे। पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न्याय दिलाने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशंसा की जिसके कुछ ही घंटों बाद, समाजवादी पार्टी ने उन्हें गंभीर अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया
पूजा पाल ने विधानसभा में कहा, 'सब जानते हैं कि मेरे पति (राजू पाल) की हत्या किसने की। मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी और ने नहीं सुनी। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास की दृष्टि से देख रहा है। जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, तो मैंने आवाज उठाई। जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया।'

