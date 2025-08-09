दर्दनाक! रक्षाबंधन के दिन तेज पानी के बहाव में बह गया भाई, हुई मौत; फूट-फूट कर रो रही बहनें

बिजनौर: आज देशभर में रक्षाबंधन के त्योहार खुशियों से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाईयों को राखी बांध रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रक्षाबंधन के दिन दो बहनों की सारी खुशियां लुट गई। वो खुशी-खुशी अपने घर बैठी राखी...

बिजनौर: आज देशभर में रक्षाबंधन के त्योहार खुशियों से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाईयों को राखी बांध रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रक्षाबंधन के दिन दो बहनों की सारी खुशियां लुट गई। वो खुशी-खुशी अपने घर बैठी राखी बांधने के लिए भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन घर आते समय उनका भाई बारिश के तेज पानी के बहान में बह गया। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस बात की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। उसकी बहनें और पूरा परिवार फूट-फूट कर रो रहा है। उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गई।

घर लौट रहा था मृतक

जानकारी के अनुसार, ग्राम किवाड़ निवासी नीतू हरियाणा में काम करता था। रक्षाबंधन पर परिवार से मिलने के लिए वह गुरुवार को गांव पहुंचा था। शुक्रवार को सहसपुर स्थित बैंक से रुपये निकालने के बाद वह स्कूटी से लौट रहा था। गांव जयरामपुर और किवाड़ के बीच का रास्ता पिछले तीन दिनों से बारिश के पानी में डूबा हुआ था। वो उस रास्ते से निकले लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि पानी का बहाव बहुत तेज है, इस रास्ते से न जाओ। लेकिन उसने गांव वालों की बात को अनसुना कर दिया और स्कूटी लेकर उस रास्ते से निकलने लगा।

राखी लेकर इंतजार कर रही थी बहनें

गांव वालों की बातों को न सुनते हुए नीतू जैसे ही स्कूटी लेकर जलमग्न रास्ते में घुसा, तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिरकर बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही उसकी तलाश शुरू की। करीब दो घंटे बाद उसका शव पानी में मिला। उनकी बहनें घर में उसका इंतजार कर रही थी। एक बड़ी बहन रक्षाबंधन मनाने ससुराल से मायके आई थी, जबकि एक छोटी बहन भी गांव में थी। भाई की मौत से दोनों बहनों की खुशियां मातम में बदल गई। पूरा परिवार फूट-फूटकर रो रहा है।