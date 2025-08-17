'मैं हूं जादूगर' कहकर प्रेमानंद महाराज से मिला अजनबी, जेब में डाला हाथ... आगे जो हुआ, वो चौंकाने वाला था!

Mathura News: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने विश्वप्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट पहुंचे। उन्होंने महाराज के सामने ऐसा जादू दिखाया कि सभी लोग हैरान रह गए और प्रेमानंद जी महाराज खुद हंसी से लोट-पोट हो गए। इस मुलाकात का वीडियो अब...

Mathura News: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने विश्वप्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट पहुंचे। उन्होंने महाराज के सामने ऐसा जादू दिखाया कि सभी लोग हैरान रह गए और प्रेमानंद जी महाराज खुद हंसी से लोट-पोट हो गए। इस मुलाकात का वीडियो अब इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है।

क्या हुआ मुलाकात में?

जादूगर शंकर सम्राट ने महाराज के सामने कई मजेदार और हैरतअंगेज जादू के करतब दिखाए। उनमें से कुछ खास इस प्रकार हैं जैसे पहले उन्होंने एक टिश्यू पेपर को रगड़कर 500 रुपए का नोट बना दिया। यह देख प्रेमानंद जी महाराज ठहाके लगाकर हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने उस नोट को फिर से टिश्यू में बदलने का दावा किया और फिर देखते ही देखते कई नोटों की गड्डी बना दी। फिर उन्होंने एक अंगूठी से भभूत निकाली और टोकरी से फूलों की माला निकालकर सबको चौंका दिया। इन सभी करतबों पर प्रेमानंद जी महाराज ने हंसी और उत्सुकता के साथ प्रतिक्रिया दी और सबका मन प्रसन्न हो गया।

कौन हैं शंकर सम्राट?

जादूगर शंकर सम्राट का जन्म 1948 में ऐलनाबाद (तत्कालीन पंजाब) में हुआ था। वे पिछले कई दशकों से जादू को एक कला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मानना है कि जादू कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और कलात्मक प्रक्रिया है। वे लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि जादू को भारत की ललित कलाओं (Fine Arts) में शामिल किया जाए।

प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा?

प्रेमानंद जी महाराज ने शंकर सम्राट की कला की तारीफ करते हुए कहा कि इनका जादू वास्तव में अद्भुत है। यह दिखाता है कि कला और कौशल से मन को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने शंकर सम्राट को आशीर्वाद भी दिया और उनके कार्यों की सराहना की।

वीडियो हुआ वायरल

इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जादू देखकर मुस्कुराते और खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। वृंदावन में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है।