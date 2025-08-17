अचानक गिरा छज्जा, मच गई चीख-पुकार! हनुमानगढ़ी मंदिर के पास बड़ा हादसा, मलबे में दबकर श्रद्धालु की मौत

Ayodhya News: हनुमानगढ़ी मंदिर के पास स्थित एक आश्रम का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में तीन श्रद्धालु मलबे के नीचे दब गए। मौके पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के...

Ayodhya News: हनुमानगढ़ी मंदिर के पास स्थित एक आश्रम का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में तीन श्रद्धालु मलबे के नीचे दब गए। मौके पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान भोला प्रसाद (50 वर्ष), निवासी रीवा, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। घायल अन्य दो श्रद्धालुओं के नाम अंश (पुत्र राजू), निवासी कश्मीरी गेट, अयोध्या, और रामकरण (30 वर्ष), पुत्र बद्री प्रसाद, निवासी महोबा हैं। कुछ दिन पहले भी इस आश्रम के छज्जे के गिरने से तीन लोग घायल हो गए थे। इस बार फिर से छज्जा गिरने की घटना सामने आई है।

घायलों का इलाज और हालत

घायल श्रद्धालुओं को पहले श्री राम अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया। स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शन नगर रेफर किया गया। इलाज के दौरान भोला प्रसाद ने दम तोड़ दिया। वहीं, अंश और रामकरण का इलाज जारी है, लेकिन दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रशासन और लोगों की चिंता

हनुमानगढ़ी मंदिर इलाके में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस तरह की दुर्घटना ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि आसपास के आश्रमों और अन्य धार्मिक स्थलों की इमारतों की जांच करवाई जाए। ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।