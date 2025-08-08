घर से भागी दो बहनें...पति-पत्नी बनकर वापस लौटीं, बेटी को दूल्हे के ड्रेस में देखकर घरवालों ने पकड़ लिया माथा

Main Menu

08 Aug, 2025

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, यहां पर दो चचेरी बहनें अचानक से लापता हो गई। कुछ दिन बाद खुद ही दोनों वापस लौट आई और थाने पहुंच गई। जहां उन्होंने बताया कि वह दोनों एक साथ रहना चाहती हैं और शादी कर ली है।

मीडिया के अनुसार, एक लड़की के पिता ने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि बेटी को मुजफ्फरनगर के तितावी गांव में रहने वाला उसका चचेरा भाई बहला-फुसलाकर भगा के ले गया है। उन्हें यह भी शक था उनकी बेटी को कहीं बेच दिया होगा। शिकायत लखनऊ थाने पहुंची तो जांच शुरू हुई, पुलिस ने लापता लड़की से संपर्क कर थाने बुलाया और सुरक्षा का वादा किया। 

शादी करने के बाद लौटी युवतियां
शादी करने के बाद दोनों लड़कियां 7 अगस्त को वापस आई और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इस एक दूल्हे के ड्रेस में थी और दूसरी की मांग में सिंदूर लगा हुआ था। उनके साथ वहां पर परिजन भी मौजूद थे। परिजनों और पुलिस के सामने दोनों ने कहा कि हम डेढ़ साल से एक-दूसरे से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हैं और भविष्य में एकसाथ रहना चाहती हैं। हमने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया है और मंदिर में शादी कर ली है।

 

