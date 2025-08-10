Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • मायावती ने रक्षाबंधन पर बसपा के इकलौते MLA उमाशंकर सिंह को बांधी राखी, दिखा भाई-बहन का अनोखा रिश्ता

मायावती ने रक्षाबंधन पर बसपा के इकलौते MLA उमाशंकर सिंह को बांधी राखी, दिखा भाई-बहन का अनोखा रिश्ता

Edited By Mamta Yadav,Updated: 10 Aug, 2025 03:38 PM

mayawati tied a rakhi to bsp s only mla umashankar singh on rakshabandhan

रक्षाबंधन के पर्व पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह को राखी बांधकर अनोखे अंदाज़ में भाई-बहन के रिश्ते की मिसाल पेश की। खास बात यह रही कि उमाशंकर सिंह ने इस मौके पर मास्क पहन रखा था, जिसकी तस्वीरें...

Lucknow News: रक्षाबंधन के पर्व पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह को राखी बांधकर अनोखे अंदाज़ में भाई-बहन के रिश्ते की मिसाल पेश की। खास बात यह रही कि उमाशंकर सिंह ने इस मौके पर मास्क पहन रखा था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा कीं।

 


मायावती के करीबी माने जाते हैं उमाशंकर सिंह
बलिया की रसड़ा सीट से विधायक उमाशंकर सिंह ने इस अवसर को बेहद भावुक और सौभाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आदरणीय बहन मायावती जी ने मुझे राखी बांधकर अपना आशीर्वाद दिया। यह मेरे लिए ईश्वरीय कृपा के समान है।" उमाशंकर सिंह, जो बसपा के इकलौते विधायक हैं, मायावती के करीबी माने जाते हैं। कुछ समय पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब खुद मायावती ने उनके लखनऊ आवास पर जाकर उनका हालचाल लिया था।

उमाशंकर सिंह के मुख्यमंत्री योगी से भी अच्छे संबंध
बसपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट पर जीत मिली थी, जो उमाशंकर सिंह की रसड़ा सीट थी। वह 'हाथी' के प्रतीक के साथ चुनाव जीतने वाले इकलौते बसपा नेता हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि उमाशंकर सिंह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। इस राखी कार्यक्रम के जरिए मायावती ने न सिर्फ उमाशंकर सिंह को सम्मानित किया, बल्कि बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी एक भावनात्मक संदेश दिया कि संगठन में अपनापन और व्यक्तिगत जुड़ाव आज भी जिंदा है।

 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!