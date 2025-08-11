Rakshabandhan Gift: अमरोहा में बहन की भाई से अनूठी मांग, रक्षाबंधन पर मांगा यूरिया का उपहार

रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हुए बदले में उपहार भेंट करते हैं। लेकिन इस बार अमरोहा जनपद में राखी के त्योहार पर एक अनूठा मामला...

Amroha News, (मौo आसिफ): रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हुए बदले में उपहार भेंट करते हैं। लेकिन इस बार अमरोहा जनपद में राखी के त्योहार पर एक अनूठा मामला सामने आया है। जो भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। साथ ही किसानों के मौजूदा हालात पर भी सटीक बैठता है।



आमतौर पर बहनें रक्षाबंधन पर तोहफे में कपड़े, गहने या पैसे मांगती हैं, लेकिन इस बार हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव बीझलपुर निवासी अमित शर्मा की बहन पूनम देवी ने दो बोरी यूरिया की मांग की है। यह सुनकर भाई पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर अपनी बहन की मजबूरी को समझते हुए उसकी मांग पूरी करने का वादा किया। बहन ने अपने भाई को बताया कि वह चाहती है कि उसकी फसल अच्छी हो और उसे खेती में घाटा न हो इसलिए वह भाई से यह उपहार चाहती है। पूनम तहसील क्षेत्र के गांव भावली की निवासी हैं। उनके पति भुवनेश शर्मा खेती करते हैं।



दरअसल, इस साल यूरिया की भारी कमी के कारण किसान बहुत परेशान हैं। खाद की किल्लत की वजह से दुकानों से कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में किसान अपनी खड़ी फसल को बर्बाद होते देख रहे हैं। इस बहन ने भी इसी समस्या से जूझते हुए अपने भाई से यह अनूठा उपहार मांगा। उसका मानना था कि भाई से मिला यह उपहार उसकी खेती के लिए वरदान साबित होगा। यह घटना सरकार को संदेश देती है कि किसानों को सही समय पर उचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराना कितना जरूरी है। लोग इस बहन की हिम्मत और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं।



बता दें कि यूरिया की कमी के चलते किसानों को लगातार मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। अनियमित वितरण के कारण किसानों को महंगी दरों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार को इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए ताकि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।