प्रेमी संग कैफे में बैठी थी बहन, भाई ने देखा तो मचा बवाल – सरेआम हुई मारपीट; वीडियो वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Aug, 2025 12:39 PM

sister sitting with boyfriend in a pizza cafe brother saw her and created a ruc

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बीते मंगलवार को एक घटना ने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। जहां एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैपर्स पिज्जा नामक कैफे में पिज्जा खा रही थी। तभी इसकी खबर लड़की के भाई को लग गई। वह अपने करीब 6-7 दोस्तों...

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बीते मंगलवार को एक घटना ने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। जहां एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैपर्स पिज्जा नामक कैफे में पिज्जा खा रही थी। तभी इसकी खबर लड़की के भाई को लग गई। वह अपने करीब 6-7 दोस्तों के साथ तुरंत ही पिज्जा कैफे पहुंच गया।

गले में हाथ देख भड़का भाई, कैफे में शुरू कर दी पिटाई
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक,  जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने अपनी बहन को बॉयफ्रेंड के गले में हाथ डालकर बैठा देखा। इससे उसका गुस्सा भड़क गया। उसने तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के बॉयफ्रेंड की धुनाई शुरू कर दी। लात-घूसों, डंडों से उसकी जमकर पिटाई की गई।

बहन को बचाने आई लड़की तो उसे भी जड़ दिया थप्पड़
बताया जा रहा है कि जब लड़की अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगी, तो भाई ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिए। यह पूरा घटनाक्रम इंस्टैंट ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि लड़की का भाई और उसके साथी मिलकर लड़की के बॉयफ्रेंड को मार-पीट रहे हैं, साथ ही लड़की को भी चोट पहुंचाई है। यह घटना हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड पर स्थित पिज्जा कैफे की है। घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में की कार्रवाई
वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कहा है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा खा रही थी। जब इसकी खबर लड़की के भाई को लगी, तो वह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस ने इस घटना को शांति भंग करने का मामला माना है और आवश्यक कार्रवाई की है।

