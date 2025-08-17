लखनऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 10 को बेरहमी से रौंदा—भीड़ ने चालक को दौड़ाकर पकड़ा, गाड़ी पर लगा था BJP का झंडा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग बाजार में बीते शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां बीजेपी का झंडा लगी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर भीड़ में जा घुसी और 10 लोगों को कुचल दिया। कार ने सड़क...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के तेलीबाग बाजार में बीते शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां बीजेपी का झंडा लगी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर भीड़ में जा घुसी और 10 लोगों को कुचल दिया। कार ने सड़क किनारे बैठे और पैदल गुजर रहे लोगों को टक्कर मारी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर-2 में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस जांच में सामने आई जानकारी

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह स्कॉर्पियो हुसैनगंज निवासी अक्षय सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी पर पहले से 3 चालान लंबित हैं। घायलों में अभी तक जिनकी पहचान हुई है, उनमें आनंद प्रकाश, राजेश, और 9 साल का बच्चा आरुष वर्मा शामिल हैं। बाकी घायलों की पहचान करने का काम जारी है।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय ड्राइवर नशे में था या नहीं और गाड़ी पर बीजेपी का झंडा क्यों लगा था।