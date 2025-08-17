Main Menu

इसी कारागार में जन्मे थे भगवान श्री कृष्ण! आप भी करें दर्शन, देखिए वायरल वीडियो...

Edited By Pooja Gill,Updated: 17 Aug, 2025 12:48 PM

Viral Video: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। जिसमें देखा गया है भक्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो...

Viral Video: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। जिसमें देखा गया है भक्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। यह वीडियो श्री कृष्ण की जन्मस्थली, मथुरा के कारागार का है। वीडियो में देखिए कि आज वो कारागर कैसा दिख रहा है...

श्री कृष्ण ने इसी कारागर में लिया था जन्म 
बता दें कि वीडियो में उस पवित्र स्थान को दिखाया गया है जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मान्यता है कि मथुरा के इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में यहीं अवतार लिया। आज यह स्थान एक पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है, जहां देश-विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

वीडियो में दिख रही कारागार की खूबसूरती 
इस वायरल वीडियो में कारागार को खूबसूरती को दिखाया गया है। इसे देखने के लिए भक्त दूर-दूर से आते है और दर्शन पूजन करते है। यह स्थान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जन्म की कथा को जीवंत करता है, जो भक्तों के लिए बहुत खास है। इसे socialbuzzz.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है। 

