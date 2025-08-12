Main Menu

गांव में अजगर ने बंदर को बनाया शिकार, तड़प-तड़प कर हुई मौत; रूह कंपा देने वाला वीडियो हुआ वायरल

12 Aug, 2025

bulandshahr news python hunted a monkey in the village

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक विशाल अजगर और बंदर नजर आ रहे हैं। अजगर ने बंदर को अपने चंगुल में कसकर पकड़ रखा है, और वह तड़पते...

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक विशाल अजगर और बंदर नजर आ रहे हैं। अजगर ने बंदर को अपने चंगुल में कसकर पकड़ रखा है, और वह तड़पते हुए धीरे-धीरे दम तोड़ देता है।

कहां का है वीडियो?
यह वीडियो बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव कलेना का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब गांव के लोगों ने यह नजारा देखा तो वे हैरान रह गए। ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

क्या दिखा वीडियो में?
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक विशाल अजगर एक बंदर को जकड़े हुए है। बंदर तड़प-तड़पकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अजगर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बंदर उसकी चपेट से निकल नहीं पाता। कुछ ही समय बाद बंदर की मौत हो जाती है और अजगर उसे निगलने की कोशिश करता है।

ग्रामीणों में दहशत
इस घटना को देखने के बाद गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देने की बात भी कही है, ताकि ऐसे जानवरों को रिहायशी इलाकों से दूर किया जा सके।

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति का नियम बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे खतरनाक जानवर आबादी के पास नहीं होने चाहिए।

