  मानवता शर्मसार! खाने का लालच देकर स्ट्रीट डॉग को बुलाया, एक युवक ने किया रेप, दूसरे ने बनाया वीडियो...फिर किया वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Aug, 2025 03:13 PM

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक दरिंदे ने कुत्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया...

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक दरिंदे ने कुत्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। दरिंदे ने स्ट्रीट डॉग का रेप किया तो उसके साथ ने इस पूरे घटना का वीडियो बना लिया। उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एनजीओ आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ने मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 

एक ने किया रेप, दूसरे ने किया रिकोर्ड 
स्ट्रीट डॉग के साथ किए गए रेप का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो राजधानी के गोमतीनगर के पत्रकारपुरम का है। इसमें एक युवक स्ट्रीट डॉग का रेप कर रहा है। घटना का वीडियो वहीं खड़ा दूसरा युवक रिकॉर्ड कर रहा है। 

अंधेरे में किया रेप 
जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये घटना 7 अगस्त की है। रात के अंधेरे में युवक कुत्ते के साथ रेप जैसा अमानवीय और घिनौना काम करता नजर आया। वीडियो के संबंध में एनजीओ की अध्यक्ष चारु खरे ने बताया कि इस मामले में तहरीर दी गई है। आरोपियों ने कुत्ते को खाने का लालच देकर बुलाया और फिर उसके साथ दरिंदगी कर दी। लोगों ने देखा तो विरोध किया। इसके बाद दरिंदे ने मासूम को छोड़ा। एनजीओ के मुताबिक, उस कुत्ते की चिकित्सकों ने जांच की। उसके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, मगर अन्य कुत्तों की तुलना में थोड़ा सहमा हुआ है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। 

